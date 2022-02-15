Российские школьники пропали после тренировки

В Липецкой области волонтеры и правоохранители начали поиски мальчиков десяти и одиннадцати лет, которые не вернулись домой после тренировки. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Отмечается, что тренировка пропавших школьников проходила 14 февраля в Липецке.

В группе уточняется, что десятилетний мальчик плотного телосложения одет в красную куртку, на нем также красная шапка. Второй ребенок худощавый, одет в черную куртку с желто-синим рисунком и камуфляжные штаны темно-зеленого цвета.

Ранее волонтеры и правоохранители проводили поиск двух пропавших школьников в Пермском крае. Дети ушли из дома в Верещагино днем, не поставив в известность взрослых.