Российские школьники пропали после тренировки
В Липецкой области 14 февраля пропали два мальчика в возрасте 10 и 11 лет
В Липецкой области волонтеры и правоохранители начали поиски мальчиков десяти и одиннадцати лет, которые не вернулись домой после тренировки. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».
Отмечается, что тренировка пропавших школьников проходила 14 февраля в Липецке.
В группе уточняется, что десятилетний мальчик плотного телосложения одет в красную куртку, на нем также красная шапка. Второй ребенок худощавый, одет в черную куртку с желто-синим рисунком и камуфляжные штаны темно-зеленого цвета.
Ранее волонтеры и правоохранители проводили поиск двух пропавших школьников в Пермском крае. Дети ушли из дома в Верещагино днем, не поставив в известность взрослых.