В Пермском крае начали поиски двух пропавших мальчиков

В Пермском крае начали поиски двух пропавших школьников десяти и тринадцати лет

Волонтеры и правоохранители начали поиски двух пропавших школьников в Пермском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края.

По данным ведомства, мальчики десяти и тринадцати лет ушли из дома в пермском Верещагино днем 7 ноября, не поставив в известность взрослых. Последний раз их видели на улице Ульяновской в воскресенье в 16.00 (14.00 мск).

Уточняется, что один школьник имеет рост 145 сантиметров, светлые волосы и серые глаза. Он был одет в красную шапку, серую куртку и голубые джинсы. Его друг ростом 166 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и глазами темного цвета.

Ранее сообщалось, что отчим и мачеха зарезали 15-летнего подростка и скинули его тело в заброшенный колодец под Рязанью. По предварительным данным, ритуальное убийство произошло в доме, где жил мальчик. Тело подростка злоумышленники вывезли в лес Рязанской области. В автомобиле подозреваемого обнаружили следы крови.