Президент США Джо Байден пообещал жесткий ответ в случае нападения на американцев на Украине. Его слова во вторник, 15 февраля, приводит ТАСС.

Американский лидер отметил, что США не ищут конфронтации с Россией, однако в случае нападения на американцев ответят жестко.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 15 февраля выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с Россией.

15 февраля Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, предложенная КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД РФ.