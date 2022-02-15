Обнаженная украинка вышла на протест к посольству США с призывом «не трусить»

Обнаженная украинка вышла на акцию протеста к посольству США в Киеве и с призывом к американским дипломатам поддержать республику в конфликте с Россией. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, активистка представляла украинское движение Femen. Она вывела красной краской на своей груди лозунг «Don't be а pussy!» (в английском используется в значении «не трусить», «не будь трусом» — прим. «Ленты.ру»). В руках девушка держала пластмассовый пистолет.

«Femen высмеяли паникерскую политику США, которая привела к цепной реакции закрытия посольств и эвакуации персонала. Страна, из которой бегут, обречена оставаться с врагом наедине», — заявили в движении.

Сведений о задержании украинки и провокациях во время акции не поступало. Посольство США также не комментировало инцидент.

О временном переносе посольства США во Львов стало известно 14 февраля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен указал, что причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

Позднее The Wall Street Journal выяснила, что Госдепартамент распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве в Киеве. В частности, были демонтированы сетевые устройства, компьютерные рабочие станции, а также телефонная система посольства. Журналисты полагают, что теперь здание стало непригодным для использования в качестве дипломатического объекта.