Американский режиссер Дэвид Финчер возмутился изменением концовки «Бойцовского клуба» в Китае. Об этом сообщает Empire.

Кинематографист раскритиковал решение изменить финал и заявил, что если китайскому видеосервису Tencent Video не нравится сюжет фильма, то не надо было его лицензировать. «Мне кажется бессмысленным, когда люди говорят: "Я думаю, было бы хорошо для нашего сервиса, если бы у нас был ваш фильм, но мы хотим, чтобы это был другой фильм“. Ему уже 20 лет, черт возьми. У него никогда не было репутации приятной картины», — высказался Финчер.

В январе сообщалось, что в Китае изменили концовку фильма «Бойцовский клуб». В оригинальной версии фильма Рассказчик в исполнении Эдварда Нортона убивает в себе личность террориста Тайлера Дердена (Брэд Питт), организовавшего теракты в зданиях крупнейших банков. Главный герой затем берет за руку свою возлюбленную Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

В варианте картины, доступной для китайских зрителей, вместо этой сцены демонстрируются титры, сообщающие, что «полиции удалось раскрыть план благодаря подсказке, данной Тайлером, и арестовать всех преступников, предотвратив взрыв бомбы». «После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую больницу, где получил лечение. Он вышел из больницы в 2012 году», — говорится в фильме.

Позднее видеосервис Tencent Video практически полностью вернул изначальный финал, поэтому теперь в ленте «Бойцовский клуб» присутствуют 11 из 12 ранее вырезанных сцен.