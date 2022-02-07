В Китае восстановили оригинальный финал «Бойцовского клуба»

В Китае восстановили оригинальную концовку фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Китайский видеосервис Tencent Video практически полностью вернул изначальный финал, поэтому теперь в ленте присутствуют 11 из 12 ранее вырезанных сцен. Удаленную из оригинальной ленты сексуальную сцену решили не возвращать в картину.

Уточняется, что компания пошла на такой шаг после негативной реакции пользователей на цензуру. При этом в Tencent Video отказались комментировать ситуацию.

О радикальном изменении концовки «Бойцовского клуба» в Китае стало известно 24 января. В оригинальной версии фильма Рассказчик в исполнении Эдварда Нортона убивает в себе личность террориста Тайлера Дердена (Брэд Питт), организовавшего теракты в зданиях крупнейших банков. Главный герой затем берет за руку свою возлюбленную Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

В варианте картины, доступной для китайских зрителей, вместо этой сцены демонстрируются титры, сообщающие, что «полиции удалось раскрыть план благодаря подсказке, данной Тайлером, и арестовать всех преступников, предотвратив взрыв бомбы». «После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую больницу, где получил лечение. Он вышел из больницы в 2012 году», — говорится в фильме.

Писатель Чак Паланик, на романе которого основан фильм «Бойцовский клуб», заявил, что измененная концовка напоминает финал его книги больше, чем лента Финчера. Он также пошутил, что в Китае все получают счастливый финал.