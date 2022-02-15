Женщина обнаружила туалетную бумагу в фастфуде из KFC

Женщина, имя которой неизвестно, ведет переговоры о компенсации с руководством сети фастфуда KFC, после того как обнаружила в своем боксе жаренную во фритюре туалетную бумагу и едва не съела ее. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина выложила видео, где виден пропитанный маслом кусок туалетной бумаги в кляре, который разгневанная покупательница обнаружила в блюде. По ее словам, инцидент произошел в Анжи, на северо-востоке Китая.

К решительным действиям женщину подтолкнули многочисленные комментарии зрителей, требовавших выяснить, откуда была вообще взята попавшаяся ей туалетная бумага. К тому же покупательница пожаловалась, что успела попробовать кусочек прежде чем поняла, что это. В итоге она подала официальную жалобу в Государственное управление промышленности и торговли, которое позже подтвердило, что в еде действительно была туалетная бумага.

Руководство местного KFC в настоящее время ведет с женщиной переговоры о компенсации, проводится дальнейшее расследование.

Ранее пара молодых людей из английского города Сток-он-Трент обнаружила неприятную находку внутри бургера, который они купили в местном «Макдоналдсе». Один из них открыл коробку, чтобы проверить, есть ли в бургере маринованные огурцы, и обратил внимание, что еда выглядит странно. Оказалось, что в коробке был слизняк.