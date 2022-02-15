Политолог перечислил варианты решения кризиса вокруг Украины

В сложившихся между Россией и НАТО обстоятельствах возможна ситуация, когда за счет компромисса каждый может сказать, что он выиграл, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил возможные варианты решения кризиса вокруг Украины.

Путь «финляндизации»

«Россия хочет добиться, с моей точки зрения, того, о чем сказал посол Украины [в Лондоне Вадим Пристайко]. Он сказал, что при каких-то условиях Украина может быть готова отказаться от идеи вступления в НАТО, что могут сложиться обстоятельства таким образом, что Украина предпочтет путь «финляндизации». Несмотря на то, что Финляндия проиграла СССР зимнюю войну и потеряла часть своей территории, в дальнейшем отношения двух государств были дружескими, взаимовыгодными. Финляндия признала сложившиеся послевоенные реалии, чтобы не потерять еще больше», — рассказал политолог.

Было бы достаточно, если бы украинское руководство заявило о варианте нейтральной Украины вне блоков, считает Калачев. Но поскольку ее конституция отражает стремление в НАТО, для этого было бы необходимо внести изменения в основной закон государства.

Тут все получают свое. Коллективный Запад вздохнул с облегчением, в первую очередь, Германия, которая получает российский газ, президент США говорит, что остановил войну в Европе, [президент России Владимир] Путин добился нерасширения НАТО за счет Украины Константин Калачев глава Политической экспертной группы

Украина же, которая хочет стать европейской страной, может ей стать и не будучи членом НАТО, как, например, Ирландия или Швеция, считает Калачев. «Для начала нужно стать европейцами в головах, Европа начинается не с заявлений о европейском выборе — настоящая Европа начинается с реальных реформ, которые позволяют менять страну к лучшему и вывести ее с позиций самой бедной страны Европы», — отметил политолог.

Слухи о «вторжении»

Российские власти не предполагали «вторжение» на Украину, подчеркнул Калачев. Он считает, что США всячески провоцируют, но Россия никогда не действует под диктовку.

Истерия по поводу «вторжения» России — это самый короткий путь к миру, потому что наше руководство не действует по указке США. Если Байден обозначает уже 16 февраля, как дату вторжения, или скажем Bloomberg пишет, что оно намечено на 15 февраля, то очевидно совершенно, что ни 15, ни 16 никакого вторжения не будет Константин Калачев глава Политической экспертной группы

Как могут сгореть мосты

Если с позиции Украины не будет каких-то серьезных подвижек по поводу Минских соглашений, особого статуса Донбасса или отказа от планов вступления в НАТО, может быть запущен последний аргумент, считает политолог, а именно признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Если на самом деле мостам суждено сгореть, то сгорят они таким образом, но это уже точка невозврата. У нас же есть примеры Приднестровской Молдавской республики, Абхазии, Южной Осетии, но мне кажется, что в данном случае, возможно, придется пойти и дальше, вплоть до проведения референдума по вопросу вступления признанных Россией независимых республик в состав РФ», — поделился Калачев.

Однако даже признание Россией ДНР и ЛНР не будет означать начала войны, считает политолог. По его мнению, в таком случае Украина захочет решить вопрос силовым путем, как Азербайджан решал вопрос Нагорного Карабаха. Но она будет к этому не готова, так как силы неравны. России это грозит только более жесткими санкциями, которые могут привести к проблемам в экономике.

Отношения можно испортить раз и навсегда, но, я думаю, для российского руководства, предпочтительней путь федерализации Украины, особый статус Донбасса, нейтральная Украина, Минские соглашения. Собственно говоря, к чему Украину все эти годы подталкивают, но не получается, поэтому приходится поднимать ставки Константин Калачев глава Политической экспертной группы

Цугцванг

Пока никто не может отступить от своих интересов, а американцы пытаются загнать Россию в ситуацию цугцванга, когда каждый ход игрока ухудшает его положение, считает политолог.

«Проблема в том, что у России запас прочности больше, чем у Украины. И в нынешней ситуации, я думаю, украинскому руководству должно уже быть очевидно, что надо идти на определенные уступки, если есть желание спасти собственную экономику. Да, Европа может выделить дополнительные средства украинской экономике, но может ситуацию загнать в такую пропасть, что в конце концов и мы пострадаем, но Украина может пострадать намного больше», — заключил Калачев.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозы «вторжения» на Украину «очень смехотворными и странными», а представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны.