Россиянина отправили в колонию на 12 лет за убийство водителя из мести

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам и 4 месяцам колонии строгого режима Сергея Черепанова по делу об убийстве водителя. Об этом во вторник, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В прокуратуре подчеркнули, что убийство было спланированным, так как подсудимый специально купил для этого оружие и патроны. Он полностью признал вину.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 24 декабря 2020 года на улице Космонавтов. Мужчина выстрелил из пистолета в голову водителю микроавтобуса Ford Transit из мести, так как тот ранее оскорбил его при общих знакомых. Пострадавший получил сквозное пулевое ранение в голову и скончался в больнице, а Черепанову удалось скрыться.

Его задержали 3 марта 2021 года в Далматове. Выяснилось, что среди знакомых он был известен по кличке Череп. Когда к нему пришли полицейские, он удивился, так как надеялся, что его не найдут. Он также продолжал работать.

2 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае россиянин получил 12 лет колонии строгого режима за убийство пожилого таксиста.