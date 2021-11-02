Зарезавший в День Победы 85-летнего таксиста россиянин получил срок

Россиянин получил 12 лет колонии строгого режима за убийство таксиста в Забайкальском крае

В Забайкальском крае за убийство пожилого таксиста 25-летний россиянин приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, вечером 9 мая находившийся в состоянии алкогольного опьянения после празднования Дня Победы мужчина решил доехать домой на такси. Он сел в автомобиль подрабатывавшего частным извозом 85-летнего россиянина. По дороге мужчины разговорились, и скоро их беседа переросла в ссору, закончившуюся поножовщиной — осужденный не менее 20 раз ударил потерпевшего ножом.

Расправившись с пенсионером, злоумышленник пошел домой к матери и лег спать. Тело погибшего в автомобиле обнаружил один из проезжавших мимо водителей, злоумышленник был задержан и арестован. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Умышленное убийство») УК РФ.

Ранее 8 октября сообщалось, что жительница села Дудовка в Казачинском районе Красноярского края была обнаружена мертвой на дне колодца. Пожилая женщина подрабатывала таксистом и пропала в ночь с 3 на 4 октября.