Спасатели потребовали миллион за поимку знаменитого таксиста-убийцы

Китайскую компанию, которая объявила награду за поимку убийцы, обвинили в нежелании платить обещанные деньги. Об этом сообщает издание Shanghaiist.

В мае в городе Чжэнчжоу по дороге домой погибла 21-летняя стюардесса. Женщину убил таксист, которого она вызвала при помощи приложения DiDi — китайского аналога Uber. Преступление стало одним из самых обсуждаемых событий в СМИ и социальных сетях.

Компания DiDi объявила, что заплатит за поимку убийцы миллион юаней (около 9,7 миллиона рублей). На следующий день его тело было найдено в реке. По всей видимости, после нападения на стюардессу преступник решил покончить с собой.

Спустя несколько недель выяснилось, что на миллион юаней претендует команда спасателей, отыскавшая останки преступника. «Мы выполняли свой долг ради общего блага, но DiDi дала людям слово», — пояснил один из них. Так и не увидев обещанного, они решили добиваться награды и наняли юриста.

В DiDi отметили, что есть и другие претенденты на получение награды. Компания утверждает, что в настоящее время изучает имеющиеся свидетельства с тем, чтобы поделить деньги наилучшим способом.

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