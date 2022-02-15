Россияне набрали рекордное число микрозаймов

С октября по декабрь 2021 года россияне набрали 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные крупнейшей на рынке саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие». В годовом выражении прирост составил 117,9 процента, что стало рекордом с 2019 года.

За весь 2021 год портфель займов физлицам вырос почти в полтора раза (на 47,1 процента) и составил 234,1 миллиарда рублей. В 4 квартале рост ускорился особенно сильно, и число кредитов выросло на 12,3 процента. За весь год микрофинансовые организации (МФО) выдали 35,7 миллиона кредитов на общую сумму в 472,5 миллиарда рублей — это на 70 и 77 процентов соответственно превышает аналогичные показатели 2020 года. Число активных договоров займа по итогам прошлого года превысило 15,2 миллиона.

Подавляющее большинство заемщиков в 4 квартале взяли займы онлайн — доля таких кредитов за год достигла 80,4 процента. Год к году количество и сумма оформляемых онлайн кредитов взлетели почти втрое. «Доходы людей не поспевают за инфляцией, а займы являются простым способом сохранить привычное качество жизни. Еще одна причина роста рынка — популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования», — пояснил тенденцию гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Глава МФК «Займер» Роман Макаров объясняет рост портфеля МФО усилением позиций крупнейших игроков и массовым переходом на микрофинансовый рынок банковских клиентов. Коммерческий директор МФК «МигКредит» Надежда Димченко добавила, что многие участники отрасли переориентировали свои бизнес-процессы в пользу онлайн-выдач, а заемщики «перестроились психологически» и стали брать микрозаймы повторно.

В конце декабря 2021 года представители Центробанка заявили, что намерены ужесточить регулирование микрофинансового рынка. В проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы ЦБ наметил три задачи по совершенствованию регулирования рынка — повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей, создание условий для дистанционного предоставления услуг МФО, а также снижение издержек этих организаций и регуляторной нагрузки.

