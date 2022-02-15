России отдали «первую скрипку» в решении судьбы Лукашенко

Россия сыграет ключевую роль в уходе президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста действующего лидера республики. Об этом заявил политолог Дмитрий Болкунец в беседе с «Лентой.ру».

«Все понимают и осознают, что первую скрипку в политическом состоянии дел в республике играет Кремль», — рассказал политолог. Политика Белоруссии и вероятный транзит власти управляется из Москвы, уверен Болкунец, и уход президента связана в первую очередь с решением российского руководства.

Болкунец считает, что Россия может воздействовать на белорусские политические элиты, чтобы сместить Лукашенко. Или, наоборот, может поддерживать действующего президента и позволять ему оставаться во главе государства или на другом посту в Белоруссии. При этом он отметил, что Лукашенко в последнее время стал токсичным и неудобным партнером для России.

Возможность отставки с президентского поста неоднократно допускал и сам Лукашенко. Глава Белоруссии объяснял, что он не держится за высший пост и готов покинуть его, как только почувствует, что белорусы больше не поддерживают его.

Ранее Лукашенко высказывал желание возглавить политическую партию, которая бы ставила во главу угла интересы природы и экологии. «Никакой я не историк и не аграрий. Я самый страшный приверженец природы», — отметил он.