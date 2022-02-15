В Госдуме сравнили расширение НАТО с угрозой Второй мировой войны

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в эфире радиостанции «Би-би-си» сравнил расширение НАТО с угрозой Второй мировой войны. Его слова передает ТАСС.

Никонов заявил, что приближение альянса к российским границам является таким же вызовом, как Гитлер для СССР. «На нашу землю вступало немало британских солдат. Конечно, была и Вторая мировая война, и Наполеон, а приближение НАТО к нашим границам сильно нам об этом напоминает. Как с Гитлером — вот как это выглядит с нашей стороны, для нас это такой же вызов», — подчеркнул он.

По словам депутата, Москва по прежнему ждет от Вашингтона конструктивного ответа на ее предложения по гарантиям безопасности, однако не собирается «ждать их вечно». Он заявил, что Россия будет готова ответить Западу так, что он окажется в таком же угрожаемом, как РФ, положении. Никонов посоветовал критически относиться к информации о «вторжении» и опроверг его вероятность, а также предложил западным лидерам признать, что Украину «в этом веке» в НАТО не примут.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик очень опасно для России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отказ Украины от идеи вступления в НАТО был бы шагом к нормализации обстановки.