Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдуме сравнили расширение НАТО с угрозой Второй мировой войны

Депутат Никонов заявил, что расширение НАТО к России напоминает о Второй мировой войне

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в эфире радиостанции «Би-би-си» сравнил расширение НАТО с угрозой Второй мировой войны. Его слова передает ТАСС.

Никонов заявил, что приближение альянса к российским границам является таким же вызовом, как Гитлер для СССР. «На нашу землю вступало немало британских солдат. Конечно, была и Вторая мировая война, и Наполеон, а приближение НАТО к нашим границам сильно нам об этом напоминает. Как с Гитлером — вот как это выглядит с нашей стороны, для нас это такой же вызов», — подчеркнул он.

По словам депутата, Москва по прежнему ждет от Вашингтона конструктивного ответа на ее предложения по гарантиям безопасности, однако не собирается «ждать их вечно». Он заявил, что Россия будет готова ответить Западу так, что он окажется в таком же угрожаемом, как РФ, положении. Никонов посоветовал критически относиться к информации о «вторжении» и опроверг его вероятность, а также предложил западным лидерам признать, что Украину «в этом веке» в НАТО не примут.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик очень опасно для России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отказ Украины от идеи вступления в НАТО был бы шагом к нормализации обстановки.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский рассказал о скандалящей с партнерами Украине из-за «вторжения» России
Британия захотела сделать самое грязное топливо чистым
Канада предоставит Украине летальное вооружение на несколько миллионов долларов
В Госдуме сравнили расширение НАТО с угрозой Второй мировой войны
Россиян предупредили об опасных последствиях коронавируса
Назван новый способ заработка Китая
Захарова назвала врага Украины
В Белом доме прокомментировали возможность визита Байдена на Украину
Беременная Рианна вышла в свет в прозрачной рубашке и куртке за 250 тысяч рублей
Россиянка выбросила новорожденного сына из окна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.