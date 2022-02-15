В России спрогнозировали повышение спроса на путешествия за границу

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин спрогнозировал повышение спроса среди отечественных туристов на зарубежные путешествия в 2022 году. Об этом пишут «Известия».

«Мы ждем значительного роста турпотока за границу, что подтверждает и глубина продаж туров, которая уже вышла на уровень 2019 года, — заявил эксперт. — Так, поездки в Турцию бронируют за 150–190 дней — вплоть до осени, и это очень хорошая глубина. В 2021 году такого не было».

Горин добавил, что выездной турпоток из России в 2022 году может восстановиться на 80 процентов по отношению к доковидному 2019 году. По его мнению, интерес соотечественников к раннему бронированию связан с нестабильностью рубля. Туристы, пытаясь обезопасить себя от возможного повышения цен, оплачивают поездки заранее.

«Что касается внутреннего туризма, то тут прогноз еще более благоприятный — мы однозначно выйдем на уровень 2019 года и даже превысим его процентов на 10–15», — рассказал вице-президент РСТ. Отмечается, что одним из важнейших факторов восстановления внутренней туристической отрасли в текущем году является отложенный спрос.

Ранее в феврале сообщалось, что Турция стала лидером выездного турпотока в 2021 году — за прошедший год страну посетили 4,6 миллиона российских туристов. По данным Пограничной службы ФСБ России, всего в 2021 году россияне совершили 21,4 миллиона поездок за границу, среди которых почти половина (10,1 миллиона) — туристические.