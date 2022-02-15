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Слухи о «вторжении» России сравнили с санкциями против Украины

Политолог Калачев объяснил рост цен на Украине слухами о «вторжении» России

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина несет потери из-за военной истерии Запада, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Все, что сейчас происходит в стране на фоне этого нагнетания ситуации, не в ее интересах. Своим мнением специалист поделился с «Лентой.ру».

По его словам, среди украинцев есть мнение, что действия Запада в плане нагнетания ситуации вокруг якобы возможного «вторжения» России похожи на санкции против Украины. «Когда, скажем, прекращаются полеты самолетов, когда идет эвакуация не только дипломатов, но уже и граждан, когда все эти заявления о неизбежности вторжения России не самым лучшим образом сказываются на курсе валют: гривна идет вниз, цены идут вверх. Собственно говоря, все, что происходит сейчас, происходит не в интересах Украины», — поделился политолог.

По его мнению, из-за этого отношение к НАТО на Украине может меняться не в лучшую сторону. Тем более, стране всячески дают понять, что войска альянса не готовы ее поддерживать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» в Верховной раде заявил, что Киев «поскандалил» с тремя партнерами из-за нагнетания войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные американских СМИ о планах якобы планируемого Россией «вторжения» на Украину. Как заявил представитель Кремля, подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз, однако за этим ничего не следовало.

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Екатерина Смирная
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