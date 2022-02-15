Зеленский заявил о поскандалившей с партнерами из-за России Украине

Киев поскандалил со странами-партнерами из-за нагнетания темы якобы готовящегося «вторжения» России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Страна.ua».

Выступая на заседании своей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, Зеленский рассказал, что алармистские настроения высказывают три дружественные Киеву страны, поднимая тему войны. По его словам, Украине пришлось поскандалить, но в конечном итоге удалось найти понимание.

В общем, спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо источник Страны.ua в «Слуге народа»

США не спешат верить

Несмотря на заявление Зеленского, Госдепартамент США распорядился уничтожить всю оргтехнику в американском посольстве в Киеве. По утверждению источников The Wall Street Journal, внешнеполитическое ведомство приказало уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства. Газета ознакомилась с внутренними сообщениями ведомства и пришла к выводу, что теперь посольство в Киеве стало непригодным для использования в качестве дипломатического объекта.

Также на фоне сообщений о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Данный шаг глава Госдепа Энтони Блинкен назвал «благоразумной мерой на фоне высокого риска эскалации» конфликта.

Не только США

Зеленский также призвал депутатов Верховной Рады, уехавших из страны, вернуться в течение 24 часов. По словам президента, некоторые парламентарии уже вывезли за границу родных и уехали сами. На возвращение в страну он дал им сутки.

Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем — как государству, как руководству — делать серьезные выводы Владимир Зеленский президент Украины

Также он раскрыл местонахождение своей семьи, заверив, что его близкие не покидали пределов страны на фоне угрозы российского «вторжения», несмотря на распространяемые в прессе слухи о тайном вывозе его семьи на виллу в Италию. «Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это принципиально для Украины и общества — быть здесь», — отверг Зеленский слухи о побеге семьи.

Праздник на дату «вторжения»

Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Он подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в котором поручил в этот день поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, а в 10:00 исполнить государственный гимн. Также президент поручил зарубежным дипломатическим учреждениям провести в государствах пребывания мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Дата 16 февраля была выбрана не случайно. Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО заявил, что именно на этот день Россия назначила нападение на Украину. В Вашингтоне также уверены, что наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».