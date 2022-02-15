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Россияне начнут получать ипотеку по-новому

«Ъ»: банки переходят к оценке рисков ипотечных заемщиков на основе внутренних рейтингов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Крупные российские банки начинают переходить к оценке рисков ипотечных заемщиков на основе внутренних рейтингов. Новая система позволит экономить на резервах и капитале, так как увеличит точность оценки и снизит риски, сообщает «Коммерсантъ».

Ожидается, что оценка рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР) в будущем станет обязательна для всех системно значимых банков. Райффайзенбанк начал оценивать риски ипотечных заемщиков с помощью ПВР-метода в феврале этого года и планирует распространить подход и на остальные сегменты розничного кредитования. Аналогичная система уже работает в Сбербанке.

Альфа-банк получил разрешение от Центрального банка на применение ПВР-подхода, а ВТБ подал заявку на его использование летом 2021 года. При положительном ответе клиенты банка смогут начать получать ипотеку по новым правилам уже в 2022 году. Член правления ВТБ Максим Кондратенко оценил выгоду от новой системы для капитала не менее чем в 50 миллиардов рублей.

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Такой подход уже применяется в Райффайзенбанке с 2019 года — для оценки рисков корпоративного портфеля. По оценке банка, экономия капитала от ипотечных заемщиков составит несколько миллиардов рублей. «В итоге заемщики с высокой кредитоспособностью получают доступ к более выгодным кредитам, а банк более эффективно управляет капиталом»,— рассказали в Райффайзенбанке.

Внедрение новой системы оценивают в 13-25 миллиардов рублей. Такой масштабный проект требует большого количества ресурсов, из-за чего не все банки рассматривают возможность перехода. Ряд участников рынка считает, что соотношение эффективности новой системы и расходов на ее внедрение говорит не в пользу ПВР-подхода. Применение индивидуальных риск-весов становится неоправданным с учетом затрат, необходимых для реализации такого проекта.

Ранее в феврале в рейтинговом агентстве Fitch спрогнозировали рост ставок до 15 процентов. Причиной дальнейшего увеличения может стать повышение ключевой ставки Центробанком. 11 февраля регулятор резко поднял ставку на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых.

Александра Мирошникова
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