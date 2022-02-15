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В петербургской школе начали проверку после увольнения педагога за стихи Хармса

В петербургской гимназии №168 начали проверку после увольнения педагога Сапрыкиной

Фото: Страница Серафимы Сапрыкиной в Facebook

В петербургской гимназии №168 начали проводить проверку после увольнения педагога Серафимы Сапрыкиной из-за чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Об этом рассказали «Известиям» в администрации Центрального района Санкт-Петербурга во вторник, 15 февраля.

Собеседник издания отметил, что проверка будет касаться соблюдения действующего законодательства в сфере трудовых отношений.

Накануне вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что уволенная Сапрыкина сознательно пошла на подлог.

До прихода в школу Сапрыкина меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж и теряла паспорт, пояснила вице-губернатор.

На каком из этих этапов в учете данных произошел сбой, разберутся специалисты, заверила Потехина. В то же время она обвинила уволенную учительницу в том, что та точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные.

10 февраля в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области подтвердили, что в 2007 году Сапрыкина ранила ножом знакомого на домашней вечеринке, за это в 2008-м она получила два года условно. Также выяснилось, что ранее петербургского педагога звали Сима Казимова, однако позже она сменила имя на Серафиму Сапрыкину, перебралась из Волгограда в Санкт-Петербург и устроилась в гимназию № 168.

Российская учительница сообщила об увольнении за чтение стихов Хармса и Введенского 6 февраля. Она рассказала, что в декабре 2021 года директор гимназии якобы собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». По ее словам, в школе ее попросили написать заявление об увольнении.

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Анна Щербакова
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