В Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения в общественных местах

Власти Санкт-Петербурга объявили о смягчении коронавирусных ограничений в общественных местах с 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно нововведениям, до двух часов ночи разрешат работать ресторанам, кафе, концертным залам, кинотеатрам, аквапаркам и аттракционам. Теперь жители Северной столицы и туристы смогут посещать торговые центры, музеи и рестораны по сертификатам о наличии антител к коронавирусу.

Кроме того, возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи.

Отмечается, что послабления не коснулись ночных кабаре и клубов. Также по-прежнему запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

Ранее в феврале председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса. По его словам, переболевшие врачи возвращаются к работе, а сообщения о многочасовых очередях и списках на прием к специалистам не нашли подтверждения.