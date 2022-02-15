Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения в общественных местах

В Санкт-Петербурге общественным местам разрешат работать до двух часов ночи

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга объявили о смягчении коронавирусных ограничений в общественных местах с 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно нововведениям, до двух часов ночи разрешат работать ресторанам, кафе, концертным залам, кинотеатрам, аквапаркам и аттракционам. Теперь жители Северной столицы и туристы смогут посещать торговые центры, музеи и рестораны по сертификатам о наличии антител к коронавирусу.

Кроме того, возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи.

Отмечается, что послабления не коснулись ночных кабаре и клубов. Также по-прежнему запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

Ранее в феврале председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса. По его словам, переболевшие врачи возвращаются к работе, а сообщения о многочасовых очередях и списках на прием к специалистам не нашли подтверждения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили попадание запрещенного вещества в организм Валиевой
Экс-глава управления МЧС предстанет перед судом за аферу на 65 миллионов рублей
В Петербурге справку о наличии антител приравняли к ковид-сертификатам
Названы сроки принятия Госдумой обращения о признании ЛНР и ДНР
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова Украиной
Российские конькобежцы установили олимпийский рекорд на Играх-2022 в Пекине
В России оценили ответ Борреля на письмо Лаврова
В Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения в общественных местах
Трое грабителей напали на стоматологическую клинику и вынесли миллионы рублей
Россияне набрали рекордное число микрозаймов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.