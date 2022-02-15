Стилисты назвали пять главных модных трендов на весну 2022 года

Редакторы портала Who What Wear назвали пять главных модных тенденций, которые обретут широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты проанализировали ассортименты новых коллекций таких популярных дизайнерских брендов, как Jacquemus, Rotate, Totême, Loewe, Nanushka, Ganni, и составили список одежды, аксессуаров и обуви, которые станут актуальными в грядущем сезоне.

Например, в список главных трендов включили вещи цитрусовых оттенков: оранжевого, лимонного и лаймового. Помимо этого, стилисты отметили возвращение в моду одежды и аксессуаров, связанных крючком или выполненных в технике пэчворк, которые были особенно популярны в 1970-х годах.

Актуальными весной также станут джинсы и юбки из денима на высокой талии, а для создания романтичного образа эксперты советуют присмотреться к платьям и блузкам с цветочными принтами в стиле ретро.

Наконец, в связи с потеплением вновь станут востребованы предметы одежды пастельных оттенков. Редакторы предложили обратить внимание на розовые атласные рубашки, голубые лоферы и трикотажные платья, фисташковые кардиганы и бежевые сумки.

Ранее в феврале специалисты портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.