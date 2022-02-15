Реакцию Запада на кризис вокруг Украины назвали достижением политики России

Желание западных политиков обсуждать с Россией вопросы безопасности, ставшее реакцией на военную напряженность на российско-украинской границе, можно назвать достижением внешней политики Москвы. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, если перед российским руководством стояла задача привлечь внимание Запада к своим озабоченностям с помощью повышения военной активности, то эта задача была выполнена. «К нам буквально очередь стоит из западных политиков, которые готовы обсуждать вопросы, ранее ускользавшие от их внимания», — счел политолог.

15 феврале в Москве с визитом находится канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее встречу с российским лидером Владимиром Путиным провел президент Франции Эммануэль Макрон, переговоры продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и кризис вокруг Украины. Во французском МИД посчитали, что встреча президентов позволила вернуть страны к диалогу.

Тем временем издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой начала вторжения России на Украину 16 февраля. Уточнялось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственно наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».