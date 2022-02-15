Ставшая четвертой на ОИ фристайлистка из России заявила о нечестном судействе

Российская фристайлистка Анастасия Таталина подвела итоги финала в слоупстайле на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов», — заявила Таталина. Она также отметила, что будет вместе с тренерским штабом разбираться в ситуации.

Таталина в финале заняла четвёртое место с результатом 75,51 балла. Ставшая третьей эстонка Келли Силдару опередила ее на 6,5 балла. Золотая медаль у представительницы Швейцарии Матильды Гремо (86,56), на втором месте расположилась китаянка Эйлин Гу (86,23).

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Россия во фристайле пока взяла одну бронзовую медаль.