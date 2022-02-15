Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной сессии Московской биржи российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,43 процента, до 3530,99 пункта, индекс РТС — на 2,26 процента, до 1458,27 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Рубль укрепляется по отношению к главным валютам. Доллар падает до 76,28 рубля (минус 0,66 процента), евро — до 86,4 рубля (минус 0,57 процента).

Большинство «голубых фишек» Мосбиржи растут. Лидерами в начале дня стали Ozon (плюс 3,63 процента, до 1529 рубля), «Яндекс» (плюс 3,47 процента, до 3591,8 рубля) и «Тинькофф» (плюс 2,99 процента, до 5379 рубля. Падают акции только трех компаний — «Сургутнефтегаза» (минус 0,24 процента, до 37,32 рубля), «Новатэка» (минус 0,12 процента, до 1616,8 рубля) и «Русала» (минус 0,12 процента, до 83,3 рубля).

Нефтяные котировки коррекционно снижаются. Апрельский фьючерс на сорт Brent торгуется на уровне 95,97 доллара за баррель (минус 0,53 процента), а мартовский на WTI — 94,89 доллара (минус 0,6 процента).

Рост рынка носит коррекционный характер после обвала накануне, связанного с ожиданием скорого нападения России на Украину. Американские СМИ назвали датой вторжения 16 февраля, но позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг эту информацию, подчеркнув, что Москва может отдать приказ когда угодно, в том числе до конца Олимпиады.

Напряженность несколько спала после встречи президента России Владимира Путина с глава МИДа Сергеем Лавровым, на которой последний заявил о необходимости продолжать переговоры с НАТО по вопросам безопасности. Инвесторы пытаются подобрать подешевевшие бумаги, ожидая, что дальнейшей деэкскалации