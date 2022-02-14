Российский фондовый рынок закрылся падением

Торги на Московской бирже в понедельник, 14 февраля, закрылись падением основных индексов. Так фондовый рынок отреагировал на рост геополитической напряженности на фоне ситуации с Украиной. Об этом свидетельствуют данные торгов.

После обрушения утром котировки смогли немного отыграть падение, но все равно остались в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 1,52 процента, а РТС потерял 2,69 процента.

Рынок реагировал на геополитику, но очень выборочно. С позитивом инвесторы восприняли ответ главы МИД России Сергея Лаврова президенту страны Владимиру Путину на вопрос относительно возможности договориться с Западом по ключевым вопросам. Лавров ответил, что есть шанс на компромисс. Это поддержало рубль. На вечерних торгах курс доллара достиг 76,49 рубля, курс евро — 86,58 рубля.

Рост геополитической напряженности уже начал сказываться на энергетических рынках. На торгах 14 февраля цены на газ в Европе взлетели на 13 процентов. В то же время цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли более чем на 1,8 процента, до 94,82 доллара за баррель.