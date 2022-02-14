Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов на торгах 14 февраля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Торги на Московской бирже в понедельник, 14 февраля, закрылись падением основных индексов. Так фондовый рынок отреагировал на рост геополитической напряженности на фоне ситуации с Украиной. Об этом свидетельствуют данные торгов.

После обрушения утром котировки смогли немного отыграть падение, но все равно остались в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 1,52 процента, а РТС потерял 2,69 процента.

Курс доллара от TradingView

Рынок реагировал на геополитику, но очень выборочно. С позитивом инвесторы восприняли ответ главы МИД России Сергея Лаврова президенту страны Владимиру Путину на вопрос относительно возможности договориться с Западом по ключевым вопросам. Лавров ответил, что есть шанс на компромисс. Это поддержало рубль. На вечерних торгах курс доллара достиг 76,49 рубля, курс евро — 86,58 рубля.

Рост геополитической напряженности уже начал сказываться на энергетических рынках. На торгах 14 февраля цены на газ в Европе взлетели на 13 процентов. В то же время цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли более чем на 1,8 процента, до 94,82 доллара за баррель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Зеленский дал сутки на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам
На Украине не увидели предпосылок для вторжения России
Астрономы впервые обнаружили крайне редкую гибридную звезду
США собрались предложить Украине кредитные гарантии на миллиард долларов
Германия согласилась дать Украине денег
В Калифорнии прорекламировали полет ВВС США снимком российского истребителя
Россиян предупредили о неочевидной опасности подарков на День Святого Валентина
Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами
Фото улыбающихся туристов на фоне Освенцима разозлило пользователей сети
В Греции начали готовиться к прекращению поставок газа через Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.