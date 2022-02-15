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В США изобрели веганский сыр

Американская компания Change Foods разработала веганский сыр с помощью новой технологии

Фото: Change Foods

В США начинающая компания Change Foods изобрела веганский сыр без использования коровьего молока и растительных компонентов и получила поддержку от крупных представителей сектора пищевых технологий. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американская компания планирует начать продажу своего сыра в США в 2023 году. В стремлении разработать инновационный молочный продукт Change Foods поддержали производитель спредов Upfield Group и крупный дистрибьютор продуктов питания Sigma.

Как сообщает Bloomberg, веганские сыры по вкусу и текстуре нельзя сравнить с настоящими. Однако в Change Foods считают, что выращивать подобную молочную продукцию необходимо не на основе растительных компонентов, а путем прецизионной ферментации. «Таким образом, нам не нужно ждать два-три года для выращивания коровы», — объясняет основатель компании Дэвид Бакка. Новая технология позволяет с помощью микроорганизмов, в которых есть часть коровьей ДНК, производить молочные белки.

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Благодаря технологии можно не только воссоздать вкус и плавкость сыров, но и облегчить их изготовление. «Святой Грааль альтернативных белков — это сыр, — считает Бакка. — Сыр — это последнее, от чего люди отказываются, когда переходят на растительное питание. У них на это есть веская причина — некоторые люди никогда не смогут отказаться от сыра, потому что существующая сейчас альтернатива просто им не подходит. В молочных же белках есть нечто уникальное, что невозможно достичь в достаточной степени благодаря растительным компонентам».

Наряду с соглашениями о сотрудничестве с Upfield и Sigma, Change Foods также привлекла 12 миллионов долларов в новом раунде начального финансирования. Общий объем инвестиций в компанию превысил 15,3 миллиона долларов. Среди инвесторов — Route 66 Ventures, а также глава подразделения искусственного интеллекта Google Джефф Дин.

Увеличение потребления экологически чистых продуктов питания необходимо для спасения планеты от загрязнения. По данным ООН, около двух третей выбросов парниковых газов от сектора животноводства приходится на скот, который выращивают для получения молока или говядины. Одна корова за год может отрыгнуть до 90 килограммов парникового газа — метана. Компании пытаются решить эту проблему, создавая альтернативы мясу и молочным продуктам. Недавно стало известно, что, благодаря напоминаниям о влиянии потребления мяса на окружающую среду, люди действительно могут начать выбирать для ужина растительную пищу и овощные блюда.

Нина Ташевская
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