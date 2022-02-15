Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Депутат призвал «великих политиков» в Госдуме признать ДНР и ЛНР без помощи МИД

Депутат Нилов призвал Госдуму одобрить признание ДНР и ЛНР без консультаций в МИД

Фото: Александр Кравченко / ТАСС

Депутат от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Нилов призвал парламент принять проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать непризнанные Донецкую и Луганскую республики (ДНР и ЛНР) без консультаций в МИДе. Это заявление он сделал на заседании парламента, трансляция которого ведется на YouTube-канале РБК.

По его словам, конфликт в Донбассе происходит уже семь лет, и любой парламентарий мог за это время понять необходимость решительных действий со стороны России для защите мирного населения.

«Великие политики! Дипломаты, генералы, герои! Посоветуйтесь с собой! Почему нужен МИД? Мы принимаем решение, политическое решение. Направляем президенту. И он вправе потом привлекать МИД и другие структуры», — заявил он.

Госдума во вторник, 15 февраля, приняла проект обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. Парламентарии утвердили предложенный КПРФ вариант документа. Он предполагает прямое обращение к главе государства без дополнительных консультаций в МИД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР
Москва отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях ОБСЕ
Первый российский губернатор поддержал обращение о признании ДНР и ЛНР
Россия опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по безопасности
В Британии назвали способ развеять опасения Запада о вторжении России на Украину
Дачников предупредили о штрафах за срубленные деревья
В ЛНР рассказали о дилемме Запада после отвода российских войск
Реакцию Запада на кризис вокруг Украины назвали достижением политики России
Дэвид Финчер возмутился изменением концовки «Бойцовского клуба» в Китае
Стало известно о связи боли в ногах с перенесенным COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.