Депутат призвал «великих политиков» в Госдуме признать ДНР и ЛНР без помощи МИД

Депутат от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Нилов призвал парламент принять проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать непризнанные Донецкую и Луганскую республики (ДНР и ЛНР) без консультаций в МИДе. Это заявление он сделал на заседании парламента, трансляция которого ведется на YouTube-канале РБК.

По его словам, конфликт в Донбассе происходит уже семь лет, и любой парламентарий мог за это время понять необходимость решительных действий со стороны России для защите мирного населения.

«Великие политики! Дипломаты, генералы, герои! Посоветуйтесь с собой! Почему нужен МИД? Мы принимаем решение, политическое решение. Направляем президенту. И он вправе потом привлекать МИД и другие структуры», — заявил он.

Госдума во вторник, 15 февраля, приняла проект обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. Парламентарии утвердили предложенный КПРФ вариант документа. Он предполагает прямое обращение к главе государства без дополнительных консультаций в МИД.

