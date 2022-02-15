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В Италии предложили Украине оптимальный выход из нынешнего кризиса с Россией

Итальянский политолог Грациани предложил Киеву рассмотреть вопрос об избрании нейтралитета

Фото: Степан Петренко / ТАСС

Украинское правительство может рассмотреть вопрос об избрании страной нейтралитета для выхода из текущего кризиса с Россией. Такой вариант действий предложил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, отказ Киева от членства НАТО на данном этапе выглядит крайне маловероятным сценарием, поскольку для этого потребуется внести правки в конституцию страны. Более того, в «шатком украинском политическом равновесии» значительный вес приобрели представители прозападных и националистических взглядов, которые выступят против подобной идеи.

При этом одним из оптимальных способов по деэскслации кризиса мог бы стать запуск внутри Украины дискуссий о возможном избрании страной нейтралитета, отметил итальянский политолог. Параллельно с этим сторонам следовало бы активизировать дипломатические контакты и отказаться от заявлений о неизбежности российской агрессии. «Если Киев инициирует такую дискуссию, НАТО и США должны реалистично подойти к этом вопросу и направить свои усилия на процесс разрядки вместе с Москвой», — пояснил Грациани.

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По его словам, поддержка подобной инициативы европейскими странами позволила бы США, НАТО и самой России выйти из сложившегося тупика. Кроме того, гипотетическое избрание Киевом нейтралитета может позволить перезапустить переговорный процесс по Минским соглашениям. Однако противоречия из-за запуска эксплуатации газопровода «Северного потока-2» никуда бы не делись.

Ранее в интервью «Би-би-си» посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что ради предотвращения войны Киев не исключает отказа от своей цели войти в НАТО. МИД Украины заявил, что слова посла были вырваны из контекста.

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Валентина Шварцман
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