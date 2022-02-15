На Украине перечислили необходимое оружие

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к украинским ученым. Он перечислил оружие, которое необходимо военным. Об этом сообщает Defence Express.

В обращении к специалистам Центрального научно-исследовательского института ВСУ Залужный назвал приоритетные направления развития украинского вооружения.

Главнокомандующий отметил, что военные хотят получить современные системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут перехватывать гиперзвуковые ракеты. Также вооруженные силы страны нуждаются в средствах противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотниками.

Говоря о ракетном оружии, Залужный отметил необходимость создания комплексов большой дальности и ракет воздушного базирования с увеличенной дальностью обнаружения и поражения.

Также в числе приоритетных направлений главнокомандующий назвал разработку перспективных средств разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также решений для повышения мобильности войск.

Ранее украинские военные применили на учениях советскую противотанковую пушку МТ-12Р с радиолокационным прицельным комплексом. В публикации The Drive отметили, что пушка МТ-12Р устарела.