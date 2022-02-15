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На Украине перечислили необходимое оружие

Главком ВСУ Залужный заявил о необходимости создания новых средств ПВО и ПРО
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Минобороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к украинским ученым. Он перечислил оружие, которое необходимо военным. Об этом сообщает Defence Express.

В обращении к специалистам Центрального научно-исследовательского института ВСУ Залужный назвал приоритетные направления развития украинского вооружения.

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Главнокомандующий отметил, что военные хотят получить современные системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут перехватывать гиперзвуковые ракеты. Также вооруженные силы страны нуждаются в средствах противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотниками.

Говоря о ракетном оружии, Залужный отметил необходимость создания комплексов большой дальности и ракет воздушного базирования с увеличенной дальностью обнаружения и поражения.

Также в числе приоритетных направлений главнокомандующий назвал разработку перспективных средств разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также решений для повышения мобильности войск.

Ранее украинские военные применили на учениях советскую противотанковую пушку МТ-12Р с радиолокационным прицельным комплексом. В публикации The Drive отметили, что пушка МТ-12Р устарела.

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Даниил Иринин
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