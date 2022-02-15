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ЛДПР обратилась к СМИ из-за здоровья Жириновского

ЛДПР призвала СМИ прекратить публикацию «домыслов» о здоровье Жириновского
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Состояние председателя Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского, заразившегося коронавирусом, остается стабильным, политик продолжает раздавать поручения однопартийцам из больницы. Все материалы СМИ об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности. Об этом в обращении от имени фракции заявил зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов, видео он разместил во «ВКонтакте».

«Мы обращаемся к СМИ, которые дорожат репутацией, с просьбой прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья лидера ЛДПР», — сказал Леонов.

Он подчеркнул, что подобные провокации в СМИ в партии осуждают. Жириновский в ближайшее время сделает публичное заявление и ответит на все имеющиеся вопросы, заметил Леонов.

Лидер ЛДПР со 2 февраля находится в центральной клинической больнице. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.

В понедельник, 14 февраля, в СМИ появились сообщения о якобы начавшемся воспалении в мозгу у Жириновского. Однако депутат ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» назвал эту информацию слухами и сплетнями.

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Анна Щербакова
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