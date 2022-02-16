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100-процентный коллективный иммунитет в Петербурге назвали мифическим

Инфекционист Тимаков назвал 100-процентный коллективный иммунитет в Петербурге мифическим

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

100-процентный коллективный иммунитет означает, что иммунитет к коронавирусу имеют и дети и взрослые, однако это скорее мифическое значение, чем реальное, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что если ребенок только родился, он еще не болел и иммунитета у него не может быть, а иммунитет переболевших давно может ослабевать, и поэтому говорить о полном коллективном иммунитете некорректно.

Ранее о том, что общее число переболевших и вакцинированных в Санкт-Петербурге позволяет говорить о достижении 100-процентного коллективного иммунитета заявил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Это мифический 100-процентный иммунитет, гипотетический, — отметил Тимаков. — Этот коллективный иммунитет не будет эффективным. Для того, чтобы эпидемиологический процесс был контролируемым, коллективный иммунитет должен быть активный, то есть сохраняться длительно. А мы видим, что через полгода иммунитет проседает, появляются прорывные инфекции».

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Тимаков отметил также, что несмотря на заявленный 100-процентный коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге до сих пор ежедневно выявляют новые случаи заражения коронавирусом, а также госпитализируют людей, заболевших COVID-19.

«То есть в данный момент коллективный иммунитет говорит только о том, что меньше будет тяжелых случаев, но не о том, что уйдет инфекция», — подытожил он.

По данным федерального оперативного штаба на 16 февраля, в Санкт-Петербурге за сутки госпитализировали 819 пациентов с коронавирусом. Выявлен 17 151 новый случай заражения. При этом 24 960 горожан выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к омикрон-штамму коронавируса в России должен составлять 90 процентов.

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Евгения Куликова
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