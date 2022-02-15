В Петербурге заявили о 100-процентном коллективном иммунитете от COVID-19

Общее число переболевших и вакцинированных позволяет говорить о достижении 100-процентного коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 15 февраля, заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Его слова приводит местный телеканал.

По его словам, на сегодняшний день повторную вакцинацию прошли более, чем 240 тысяч горожан.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в России госпитализировали 21 833 пациента, заболевшего COVID-19.