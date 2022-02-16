На Украине пообещали прислать Путину бутылку коньяка за признание ДНР и ЛНР

Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал прислать бутылку коньяка российскому лидеру Владимиру Путину в случае признания им независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Интервью Арестовича опубликовано на YouTube.

«Я не хочу говорить это вслух, потому что вдруг они передумают, но я держу скрещенными пальцы и Путину пошлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины, самый лучший — мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые невыполнимы. Они невыполнимы», — заявил Арестович.

По его словам, если Россия признает ДНР и ЛНР, то может начаться война, поскольку в программных документах республик говорится, что их территория включает в себя Донецкую и Луганскую области целиком.

В этом случае Украина им «навешает по самое не хочу», считает советник. «В лоб штурмовать стационарный фронт, в котором все заминировано, все пристрелено — это самоубийство военное и для республик, и для кадровой российской армии. И эту цену придется заплатить, но зато мы скидываем навсегда удавку "Минска"», — повторил Арестович.

Он добавил, что соглашения являются единственной красной кнопкой в отношениях Украины с Россией и Западом. «Если они исчезают, меняется полностью архитектура безопасности. Мы молиться должны на то, чтобы сейчас они признали [ДНР и ЛНР]», — заключил Арестович.

15 февраля Госдума проголосовала за проект постановления о немедленном обращении к Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР.