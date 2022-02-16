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Кипр досрочно изменит правила въезда для туристов

С 21 февраля привитых туристов освободят от сдачи ПЦР-теста перед вылетом на Кипр

Фото: Hert Niks / Unsplash

Власти Кипра решили досрочно упростить правила въезда для туристов — изменения вступят в силу 21 февраля вместо 1 марта. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на заявление Совета министров республики.

Так, вакцинированных путешественников освободят от сдачи ПЦР-теста или прохождения экспресс-тестирования перед вылетом. При этом уточняется, что в период с 21 по 28 февраля все пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса, обязаны сдавать ПЦР-тесты по прилете независимо от статуса вакцинации.

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С 1 марта власти снимают ограничения для привитых туристов — их освободят от сдачи ПЦР-тестов как перед, так и после прибытия в страну. Обязательным требованием останется заполнение формы Cyprus Flight Pass за 48 часов до отправления.

Также отмечается, что Кипр вводит классификацию стран, разделяя на «зеленые» и «красные» в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так как Россия находится в последней категории, то с 1 марта сдача ПЦР-тестов для невакцинированных туристов будет по-прежнему обязательна.

Ранее в феврале туроператоры назвали сроки запуска чартерных рейсов на Кипр — старт полетной программы запланирован на вторую половину апреля. Например, первые чартеры AZUR air, на базе которых формируют путевки ANEX Tour и «Интурист», намечены на 23 апреля.

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Мария Гейн
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