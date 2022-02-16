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Названы сроки запуска бюджетных рейсов на популярный у россиян курорт

Туроператоры запланировали запуск чартеров на Кипр во второй половине апреля

Фото: Datingscout / Unsplash

Эксперты туриндустрии назвали сроки запуска чартеров на Кипр, которые считаются бюджетной альтернативой регулярным рейсам. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Большинство компаний запланировали старт полетных программ не раньше второй половины апреля. По словам специалистов, в марте многие отели на популярном курорте еще закрыты.

Например, первые чартеры AZUR air, на базе которых формируют путевки ANEX Tour и «Интурист», намечены на 23 апреля. В компании TUI сообщили, что старт полетных программ из Москвы и Санкт-Петербурга планируется в конце апреля, из других регионов — в мае.

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При этом туроператор «Библио-Глобус» намерен открыть сезон раньше — его полетные программы стартуют 19 марта.

Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается повышенный интерес к турам на Кипр на майские праздники и лето. «Отели предлагают хорошие скидки. Дисконт доходит до 25 процентов», — добавили представители туроператора «Русский Экспресс».

Ранее Оперштаб принял решение снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр с 1 марта. В настоящий момент авиасообщение между странами осуществляется только регулярными рейсами.

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Мария Гейн
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