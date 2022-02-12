Россия снимет ограничения на полеты на Кипр

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России решил с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр. Соответствующее решение было принято по итогам заседания, передает «Интерфакс» в субботу, 12 февраля.

С марта Россия снимет ограничения на полеты на остров из пунктов России, открытых для международных полетов. До этого авиасообщение с Кипром осуществлялось только регулярными рейсами.

Кроме того, на заседании было решено с 21 февраля увеличить число регулярных рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию, а с 1 марта — в Грецию. В частности, по маршрутам Москва — Будапешт число рейсов будет увеличено с 7 до 14 перелетов в неделю, а по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю.

В Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо их количество увеличится с 2 до 4 в неделю. В Берлин и Дюссельдорф, куда можно отправиться из Калининграда, число рейсов вырастет до 6 и 5 в неделю соответственно. Наконец, в Грецию по маршрутам Москва — Корфу будет выполняться 7 рейсов в неделю, вместо 4, а из столицы в Миконос — 4 рейса. Также по маршрутам Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион и Екатеринбург — Ираклион будет организовано по 2 рейса в неделю.

Ранее российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на Кипре летом. Наиболее привлекательные по цене путевки сейчас предлагает PEGAS Touristik — стоимость недельного отпуска с отправлением из Москвы в начале июня и проживанием в двухзвездочном отеле с питанием по системе полупансион для одного туриста составит 61 тысячу рублей.

С 1 марта вакцинированные или переболевшие коронавирусом туристы при въезде на Кипр будут освобождаться от ПЦР-тестирования и соблюдения карантина. В республике признаются вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также российские препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт» (только в качестве бустера).