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Россиянам раскрыли оптимальную стоимость путевок на Кипр летом

АТОР: стоимость отдыха на Кипре в июне составляет 61 тысячу рублей

Фото: Pixabay

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на Кипре летом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации участников рынка, спрос по акции раннего бронирования на отдых в премиальных отелях республики увеличился в 2022 году на 20-30 процентов. Отмечается, что это связано не только с привлекательностью цен, предложенных отельерами Кипра, но и с общим восстановлением спроса на зарубежные туры.

Наиболее привлекательные по цене путевки предлагает PEGAS Touristik — стоимость недельного отпуска с отправлением из Москвы в начале июня и проживанием в двухзвездочном отеле с питанием по системе полупансион для одного туриста составляет 61 тысячу рублей.

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Компания PAC Group предлагает забронировать отдых в республике на семь дней с вылетом 8 июня за 78 тысяч рублей на человека. В цену включены перелет и размещение в гостинице категории четыре звезды.

Стоимость путевок у туроператора ANEX Tour начинается от 86 тысяч рублей — такую сумму отдыхающим придется заплатить за проживание в четырехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков. Выезд запланирован в июне.

С 1 марта вакцинированные или переболевшие коронавирусом туристы при въезде на Кипр будут освобождаться от ПЦР-тестирования и соблюдения карантина. В республике признаются вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также российские препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт» (только в качестве бустера).

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Валентина Процкова
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