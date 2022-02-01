Россиянам раскрыли оптимальную стоимость путевок на Кипр летом

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на Кипре летом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации участников рынка, спрос по акции раннего бронирования на отдых в премиальных отелях республики увеличился в 2022 году на 20-30 процентов. Отмечается, что это связано не только с привлекательностью цен, предложенных отельерами Кипра, но и с общим восстановлением спроса на зарубежные туры.

Наиболее привлекательные по цене путевки предлагает PEGAS Touristik — стоимость недельного отпуска с отправлением из Москвы в начале июня и проживанием в двухзвездочном отеле с питанием по системе полупансион для одного туриста составляет 61 тысячу рублей.

Компания PAC Group предлагает забронировать отдых в республике на семь дней с вылетом 8 июня за 78 тысяч рублей на человека. В цену включены перелет и размещение в гостинице категории четыре звезды.

Стоимость путевок у туроператора ANEX Tour начинается от 86 тысяч рублей — такую сумму отдыхающим придется заплатить за проживание в четырехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков. Выезд запланирован в июне.

С 1 марта вакцинированные или переболевшие коронавирусом туристы при въезде на Кипр будут освобождаться от ПЦР-тестирования и соблюдения карантина. В республике признаются вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также российские препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт» (только в качестве бустера).