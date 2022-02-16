Россиян предупредили о подорожании детского питания

Изготовители детского питания предупредили о росте цен на фоне введения маркировки. Как сообщает газета «Известия», бизнес попросил пока не маркировать товары. Это касается консервов из мяса, овощей и фруктов.

По проекту Минпромторга, эксперимент предполагается провести с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023-го. В списке подлежащих маркировке товаров оказались не только консервы из овощей и мяса, но и джемы, желе и ореховая паста. Ассоциация «Русбренд» (объединяет крупнейших производителей товаров широкого спроса в стране) призвала исключить из эксперимента товары для детей, поскольку продукция детского питания относится к социально значимым товарам первой необходимости. Введение системы контроля может повысить цены по крайней мере на 10 процентов.

В конце января один из крупнейших в стране производителей молочной продукции Danone (в него входят бренды «Простоквашино», «Активиа» и другие) предупредил ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента почти на 10 процентов на фоне роста себестоимости. По оценкам компании, цены на молоко-сырье в России в первом квартале 2022 года вырастут еще на 17 процентов.

Ранее стало известно о скором подорожании детского питания на 15,5 процента. В частности, повысятся цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты. Причиной называют рост цен на сырье, а также неблагоприятные погодные условия для производства сельскохозяйственных культур. Кроме того, растут цены на импортное сырье, которое активно используется в производстве детского питания и которое особенно сильно подорожало в связи с девальвацией рубля.