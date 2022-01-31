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Россиян предупредили о подорожании молока

«Коммерсантъ»: производители молочной продукции предупредили о росте цен с февраля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С февраля в России может подорожать молочная продукция. Один из крупнейших в стране производителей молочной продукции Danone (в него входят бренды «Простоквашино», «Активиа» и другие) предупредил ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента почти на 10 процентов на фоне роста себестоимости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В письме вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола, которое есть в распоряжении издания, говорится, что биржевые цены на молочную продукцию в конце 2021-го побили рекорды, и это отразилось на российском рынке. Например, сливочное масло 72,5 процента жирности за год подорожало на 45 процентов — до 430 рублей за килограмм, а сухое обезжиренное молоко стало дороже на 35 процентов: цена выросла до 250 рублей за килограмм. Кроме того, указали в Danone, выросли и расходы на упаковку и логистику. По оценкам компании, цены на молоко-сырье в России в первом квартале 2022 года вырастут еще на 17 процентов.

Ранее производители предупреждали о росте цен на детское питание: с февраля цены на него вырастут в среднем на 15,5 процента. В частности, повысятся цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты.

Среди причин: рост цен на основное сырье в связи с кризисом грузоперевозок, а также неблагоприятные погодные условия для производства сельскохозяйственных культур. Кроме того, растут цены на импортное сырье, которое активно используется в производстве детского питания, и которое особенно сильно подорожало в связи с ослаблением рубля.

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Платон Щукин
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