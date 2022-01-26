Россиян предупредили о подорожании детского питания

Детское питание с 1 февраля подорожает в среднем на 15,5 процента. Об этом россиян предупредили производители, пишет «Ъ». В частности, повысится цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты.

Причиной индексации называют рост цен на основное сырье в связи с кризисом грузоперевозок, ожидание на рынках на фоне пандемии, а также неблагоприятные погодные условия для производства сельскохозяйственных культур. Кроме того, растут цены на импортное сырье, которое активно используется в производстве детского питания, и которое особенно сильно подорожало в связи с девальвацией рубля.

По данным гендиректора крупнейшего российского производителя детского питания под брендом «ФрутоНяня» АО «Прогресс» Натальи Медуновой, фруктовые концентраты в среднем подорожали на 26,8-33,3 процента. Цены на свежие и замороженные овощи поднялись на 30,9 процента, молочное сырье — на 20 процентов, злаковые (гречка, овес и рис) — на 19 процентов.

Подорожала и тара: стоимость жестяных крышек, а также цены на картон и гофру выросли в полтора раза, алюминий и пластик увеличились в цене на 25-100 процентов.

По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, вслед за крупнейшим игроком на рынке отпускные цены начнут поднимать и более мелкие производители. Эксперт предполагает, что компании постараются смягчить эффект от повышения цен, разбив процесс на несколько этапов или даже временно пожертвовав частью своей маржи.

Между тем спрос на детское питание в России сейчас не растет. По оценкам NielsenIQ, в 2021 году продажи в офлайн-рознице в натуральном выражении сократились на 6 процентов, в денежном эквиваленте — на 1,9 процента.

В Минсельхозе признают, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в условиях значительного роста издержек из-за удорожания упаковки, топлива, электроэнергии, логистических услуг и других составляющих себестоимости. В ведомстве отметили, что проводят меры для стимулирования дальнейшего роста производства сырья для переработки.

Ранее россиян также предупредили о подорожании яиц и мяса птицы. Это связано с ограничениями Россельхознадзора, которые ведомство ввело на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции. Сложившаяся ситуация создала дефицит яиц на рынке и их подорожание до 40 рублей за штуку.