Российские корабли вступили в бой с условным противником

Два корвета Тихоокеанского флота в рамках проходящих в Охотском море учений вступили в бой с условным противником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

По сценарию учений, корабли, пересекая район повышенной минной опасности, обнаружили неопознанные суда, взявшие курс на сближение с ними.

«Боевые расчеты корветов "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника», ー сообщили подробности в военном округе.

Обе цели были успешно поражены расчетами корветов. Также моряки провели отработку противодиверсионной обороны корабля.

Ранее в районе учений Тихоокеанского флота российские военные зафиксировали американскую атомную субмарину класса Virginia. Подводная лодка нарушила границу территориальных вод примерно на четыре километра. Российские военные с помощью спецсредств вынудили судно США покинуть российскую территорию. В Пентагоне сообщения о нарушении подлодкой границ российских вод отрицают.

В среду, 16 февраля, российские войска и военная техника начали покидать Крым. Они принимали участие в проходивших на полуострове учениях. 15 февраля Министерство обороны сообщило о начале отвода войск Южного и Западного военных округов с учений, проходивших на западной границе страны.