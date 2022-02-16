Заподозренного в госизмене россиянина отправили в СИЗО

Лефортовский суд Москвы арестовал заподозренного в госизмене жителя Архангельской области. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Намазова Ровшана Намаз оглы отправили в СИЗО до 11 апреля. Ранее мужчина был индивидуальным предпринимателем и проживал возле космодрома в поселке Плесецк.

Материалы дела носят гриф «секретно». По статье 275 («Государственная измена») УК РФ россиянина грозит до 20 лет колонии.

27 января сообщалось, что 80-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько предстанет перед судом по делу о государственной измене в пользу Китая.