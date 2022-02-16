В Казахстане сообщили о тысячах досудебных расследований из-за беспорядков

Генпрокуратура Казахстана зарегистрировала 3096 досудебных расследований после массовых протестов в начале января, переросших в беспорядки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника первой службы ведомства Елдоса Килымжанова.

По его словам, из нескольких тысяч расследований большинство касаются преступлений, связанных с захватом собственности, хулиганством и хищением оружия. Помимо этого прокуратурой было возбуждено 181 уголовное дело о массовых беспорядках и террористических актах.

«По состоянию на 16 февраля по всем расследованиям с санкции суда 741 подозреваемый содержится под стражей. В их числе 113 ранее судимых, 42 участника запрещенных экстремистских движений, 35 членов организованных преступных групп», — сообщил Килымжанов. Он добавил, что из около трех тысяч единиц оружия, которое похитили участники беспорядков, правоохранителям пока удалось вернуть менее трети.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены с помощью армии.

Жертвами мародерства и столкновений, по официальным данным, стали 225 человек, около 800 были арестованы. Точное число пострадавших устанавливается до сих пор.