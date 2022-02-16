Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции

Модель Линда Евангелиста показала жировые отложения на бедрах, в области груди и подмышек
Линда Евангелиста

Линда Евангелиста. Фото: Erik Pendzich / Shutterstock / REX

Одна из самых востребованных супермоделей 1990-х годов Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции. Эксклюзивные снимки и интервью публикует People.

56-летняя знаменитость снялась для журнала в светлом топе и трикотажных легинсах. На кадрах видно, что у женщины образовались жировые отложения на подбородке, бедрах, а также в области груди и подмышек. «Я пыталась исправить это сама, начала заниматься спортом и дошла до того, что совсем перестала есть. Я думала, что схожу с ума», — призналась собеседница издания.

Евангелиста вспомнила, что в июне 2016 года посетила своего врача и в слезах рассказала ему о том, что долгое время не ела и не понимает, что происходит с ее фигурой. В тот день специалист поставил ей диагноз парадоксальная жировая гиперплазия и сказал, что диеты и физические упражнения никогда не исправят последствия операции.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта

«Я не могу смотреть на свое отражение в зеркале, но я больше не собираюсь прятаться. Надеюсь, что смогу избавиться от чувства стыда и помочь тем, кто находится в такой же ситуации», — заключила модель.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику. В иске отмечается, что модель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект. По словам знаменитости, это не только лишило ее средств к существованию, но также погрузило в глубокую депрессию и отвращение к самой себе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Украина официально признала Россию угрозой своей безопасности
Уральский миллиардер предложил отменить государственные льготы для россиян
Казахстан на государственном уровне утвердит стандарт халяльной продукции
Найден способ снизить цены на стройматериалы
Призерка Олимпиады в Пекине получила две квартиры в Сочи
Столтенберг оценил вероятность развертывания вооружения НАТО на Украине
Психолог раскрыла общие для психических расстройств симптомы
Рыбак поймал на самодельную удочку огромную форель и побил рекорд
Адвокат назвал вздором оправдания Джонсона о вечеринках во время локдауна
Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.