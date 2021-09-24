Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику

Одна из самых востребованных супермоделей 1990-х годов Линда Евангелиста подала в суд на клинику, в которой ей была проведена неудачная операция по расщеплению жира. Об этом она сообщает Reuters.

В иске отмечается, что Евангелиста прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект. Теперь модель намерена отсудить у клиники 50 миллионов долларов в качестве компенсации за потерянный доход и эмоциональные страдания.

Ранее 56-летняя модель назвала липосакцию причиной ухода из модельного бизнеса, косметическая процедура аппаратной липосакции Zeltiq CoolSculpting «ужасно изуродовала» ее и превратила в отшельницу. «Процедура увеличила, а не уменьшила количество моих жировых клеток. Она оставила меня навсегда деформированной даже после двух корректирующих операций, которые были крайне болезненными и оказались безуспешными. Я стала, как отмечали СМИ, "неузнаваемой"», — призналась Евангелиста.

Она также отметила, что все это не только лишило ее средств к существованию, но также погрузило в глубокую депрессию и отвращение к самой себе.

Ранее стало известно, что 43-летняя американская модель Алисия Дювалль (Alicia Douvall) сделала 360 пластических операций. В частности, она перенесла 18 операций по увеличению груди, 11 ринопластик, увеличение ягодиц, удаление ребер, липосакцию по всему телу, подтяжку лица, глаз, увеличение губ и другие процедуры. В результате лицо Алисии стало полностью парализованным.