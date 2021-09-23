Обезображенное тело оказалось причиной отказа модели Линды Евангелисты от работы

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста раскрыла причину своего ухода из модельного бизнеса. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Евангелиста призналась, что отказалась от работы из-за неудачной косметической процедуры. «Моим подписчикам, которые задавались вопросом, почему я не работаю моделью, в то время как карьера моих сверстников процветает, отвечаю: причина в том, что я была жестоко обезображена процедурой аппаратной липосакции Zeltiq CoolSculpting, эффект от которой был прямо противоположный обещанному», — объяснила она.

Знаменитость подчеркнула, что у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия (редкий побочный эффект от липосакции, встречающийся лишь у 0,0051 процента пациентов и заключающийся в увеличении жировой ткани в месте лечения — прим. «Ленты. ру»), о риске которой она не знала перед процедурой.

Она добавила, что из-за неудачной операции у нее появилась депрессия и ненависть к собственному телу. Однако, по ее словам, в скором времени она планирует побороть свои комплексы и выйти в свет «с высоко поднятой головой».

В июле сообщалось, что 43-летняя модель Алисия Дювалль (Alicia Douvall) сделала 360 пластических операций, и ее лицо стало полностью парализованным. Алисия перенесла 18 операций по увеличению груди, 11 ринопластик, увеличение ягодиц, удаление ребер, липосакцию по всему телу, подтяжку лица, глаз, увеличение губ и другие процедуры. После всех модификаций ей приходится регулярно посещать косметолога, чтобы избежать негативных последствий от предыдущих хирургических вмешательств.