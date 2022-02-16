Онищенко обратился к девятилетней студентке МГУ

Девятилетней студентке Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алисе Тепляковой не стоит работать психологом в силу своего возраста. С таким обращением к россиянке выступил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщает радиоточка НСН.

«Ее физиология как ребенка, взросление предполагает изменение всего организма. Как она будет кого-то консультировать? Умом надо еще распорядиться. Что она может в психологическом плане рассказать, когда к ней приходят практически пациенты. Что она взрослому человеку может рассказать?» — сказал Онищенко.

По его словам, освоить в девять лет всю программу средней школы — незаурядная способность. Онищенко заявил, что принял бы Теплякову на бюджетную форму обучения.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев задал «один из главных вопросов» отцу 9-летней студентки МГУ. «Как Тепляков учил пятерых детей в одной комнате?» — поинтересовался он.