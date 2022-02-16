Муж застреленной Болдуином оператора Хатчинс подал в суд на актера

Муж застреленной Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс подал в суд на актера, причастных к созданию картины компаний, продюсеров и членов съемочной группы. Об этом сообщает Reuters.

«Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма "Ржавчина", что имело фатальные последствия», — говорится в иске, который был направлен в окружной суд штата Нью-Мексико.

В заявлении отмечается, что ответчики могли предотвратить смерть оператора, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» актер Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуса. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.