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На Украине раскрыли «парадигму» Зеленского

Экс-министр соцполитики Украины Розенко заявил, что Зеленский пытается сохранить власть

Бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко в эфире телеканала «Наш» раскрыл план действий, которого придерживается президент Владимир Зеленский. По его мнению, главу государства не интересуют ни попытки добиться мира, ни судьба Донбасса.

«Я уверен, что он действует в парадигме своего второго срока президентских выборов. Его ничего больше не интересует — ни выполнение Минских соглашений, ни невыполнение, мир, дружба, восстановление территориальной целостности Украины. Нет, у него это не главные пункты. Ему нужно сохранить свою власть, а его окружению еще больше нужно сохранить власть Владимира Зеленского, потому что они прекрасно понимают, что за эти незаконные действия, которые они предпринимают с первого дня своей каденции, нужно будет отвечать», — заявил экс-министр.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что видит сигналы о том, что Запад имеет договоренности с Россией за спиной Киева и не исключил возможности подобных дипломатических переговоров. Он добавил, что подобные договоренности его не пугают, так как большинство западных партнеров поддерживают позицию Украины.

Марина Совина
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