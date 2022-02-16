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Блинкен назвал последствия признания Россией ДНР и ЛНР

Госсекретарь США Блинкен заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР навредит Украине

Фото: Sandra Sanders / Reuters

Если Россия примет решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), это навредит суверенитету и независимости Украины и станет нарушением международного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, он назвал последствия такого шага для самой Москвы: дипломат считает, что признание ДНР и ЛНР вызовет сомнения в искреннем желании России вести диалог. Помимо этого, Вашингтону «придется предпринять быстрый и твердый ответ в согласовании с союзниками».

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15 февраля в ходе рейтингового голосования депутаты постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. По мнению парламентариев, в Донбассе около 800 тысяч российских граждан и оказать им помощь Россия «обязана по Конституции».

Комментируя предложение, Путин заявил, что в Госдуме ориентируются на мнение избирателей, которые в массе своей сочувствуют Донбассу и надеются на изменение ситуации в регионе в лучшую сторону. Он признал, что проблемы Донбасса могут быть решены благодаря исполнению Минских соглашений, и не дал согласия или отказа на предложение депутатов.

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Виктория Кондратьева
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